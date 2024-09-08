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В лесу Сочи потерялась группа туристов с ребенком

Сегодня днем, 8 сентября, в районе поселка Верхнеякорная щель в Сочи группа из четырех туристов, среди которых был 7-летний ребенок, потерялась во время прогулки по лесу. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Туристы отправили в лес за грибами и ягодами. Спустя время они не смогли сориентироваться в местности и потерялись.

Группа вышла к обрыву, где была связь, смогла вызвать службу спасения и сообщить примерное местонахождение специалистам. Оперативный дежурный ПСО №2 МКУ «Служба спасения города Сочи» отправил на поиски дежурную смену спасателей.

Специалисты прибыли на место и смогли обнаружить потерявшуюся группу. В условиях труднопроходимого участка тропы им удалось пронести ребенка и вывести всю группу из леса к домам. Медицинская помощь никому из туристов не потребовалась.

Мария Удовик

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