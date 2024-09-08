Два человека погибли, семь травмированы в аварии на трассе Уфа — Оренбург

Три автомобиля столкнулись на трассе Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии. В ДТП два человека погибли, семь травмированы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла на 194 км дороги. По предварительным данным пресс-службы Госавтоинспекции по Башкирии, водитель «Toyota Land Cruiser Prado» при обгоне задел встречную «Daewoo Leganza», после чего автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. «Daewoo» после удара столкнулся со встречным «Renault Duster».

До приезда медиков скончались сидевшие в «Toyota Land Cruiser Prado» мужчина и женщина — водитель и пассажир. Шесть взрослых и ребенок доставлены в больницу.

Наталья Балыкова