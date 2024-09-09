В Татарстане направят 10 млн руб. на закупку лекарств от астмы у детей-инвалидов

В Татарстане на закупку лекарства «Дупилумаб» для детей-инвалидов потратят 10 млн рублей. Препарат показан для лечения бронхиальной астмы и атопического дерматита. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках закупки в республику планируют поставить 126 упаковок лекарства. Цена за одну упаковку препарата составляет почти 80 тыс. руб. Лекарство представляет собой раствор для подкожного введения.

Заказчиком выступает Минздрав Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета республики.

Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи. Оно сопровождается зудом и кожными высыпаниями. Обычно диагностируется в раннем детстве. Атопический дерматит может протекать одновременно с бронхиальной астмой.

Диана Соловьёва