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Поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на три дня

Поющий фонтан на Медальной площади в Олимпийском парке закрывается на профилактику с 24 по 27 сентября, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Фото: Администрация Сириуса

Фото: Администрация Сириуса

«Специалисты промоют и настроят оборудование и очистят чашу от водорослей. Кроме того, будет проведена диагностика подсветки и пушек, а также проверка компрессорных установок и герметичности оборудования»,— говорится в сообщении.

Шоу фонтана состоится с 22:00 до 23:00 23 сентября, за день до начала плановых работ.

Поющий фонтан на Медальной площади стал самым высоким за всю историю мировых Олимпиад. После завершения Олимпийских игр 2014 года чаша превратилась в крупнейший музыкальный фонтан страны. Диаметр чаши составляет 75 м, комплекс включает в себя 264 фонтана.

Тат Гаспарян

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