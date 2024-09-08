Поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на три дня

Поющий фонтан на Медальной площади в Олимпийском парке закрывается на профилактику с 24 по 27 сентября, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Сириуса Фото: Администрация Сириуса

«Специалисты промоют и настроят оборудование и очистят чашу от водорослей. Кроме того, будет проведена диагностика подсветки и пушек, а также проверка компрессорных установок и герметичности оборудования»,— говорится в сообщении.

Шоу фонтана состоится с 22:00 до 23:00 23 сентября, за день до начала плановых работ.

Поющий фонтан на Медальной площади стал самым высоким за всю историю мировых Олимпиад. После завершения Олимпийских игр 2014 года чаша превратилась в крупнейший музыкальный фонтан страны. Диаметр чаши составляет 75 м, комплекс включает в себя 264 фонтана.

Тат Гаспарян