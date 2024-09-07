Владимир Путин поприветствовал участников профсоюзного форума БРИКС в Сочи

Профсоюзный форум БРИКС стартовал в Сочи 7 сентября. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мероприятия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Форум уже много лет пользуется высоким международным авторитетом и играет весомую роль в мировом профсоюзном движении. <…> Цели форума во многом созвучны с повесткой дня российского председательства в БРИКС»,— говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил, что с учетом недавнего расширения объединения БРИКС за счет вступления в него группы стран деятельность форума приобрела новый масштаб.

XIII профсоюзный форум стран БРИКС продлится в Сочи два дня. В нем участвуют представители России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, Эфиопии.

Наталья Решетняк