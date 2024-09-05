В Сочи 107 улиц останутся без света из-за аварийных работ

В пятницу, 6 сентября, с 07:00 до 19:00 электричества не будет на 107 улицах Сочи. Временные неудобства связаны с необходимостью проведения срочных внеплановых работ, направленных на предотвращение технологических нарушений, сообщают сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Эти меры обусловлены ремонтом энергооборудования, который требует кратковременного ограничения подачи электроэнергии. В перечень затронутых улиц вошли село Бестужевское, улицы Ленина, Ворошиловградская, а также насколько переулков и садоводческих товариществ.

Среди указанных адресов — улицы Пензенская, Большая, Лазурная долина. Отключения затронут также населенные пункты, такие как Лоо и Агой, где жители могут столкнуться с неудобствами в течение всего рабочего дня. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик

Мария Удовик