Погибших на СВО сержанта и рядового похоронили в Сарапульском районе Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии прошли похороны двух участников спецоперации. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов.

Здесь простились с сержантом Игорем Глухоревым и рядовым Владиславом Юрасовым. Оба солдата были посмертно награждены орденом Мужества.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.