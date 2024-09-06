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На трассе Джубга — Сочи легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик

На федеральной трассе Джубга — Сочи легковой автомобиль столкнулся с фургоном. Обоих водителей госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Правоохранители установили, что 62-летний водитель автомобиля Renault, направлявшийся из поселка Магри в центр города, выехал на полосу встречного движения. В результате этого маневра он столкнулся с грузовым фургоном «ГАЗель».

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Центральном районе Сочи эвакуатор допустил наезд на припаркованную Lada, которую потом отбросила на стоящую рядом Toyota. В обоих авто на тот момент никого не было.

Мария Удовик

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