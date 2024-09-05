Эвакуатор стал причиной ДТП с двумя автомобилями в Сочи

Утром 5 сентября в Центральном районе Сочи произошла авария с участием эвакуатора и двух припаркованных авто, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, водитель эвакуатора марки Isuzu во время движения допустил наезд на припаркованную Lada, в салоне которой на тот момент не было пассажиров. В результате столкновения легковушку отбросило на стоящую рядом Toyota, в которой также никого не было.

Сотрудники ГАИ уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи произошло двойное ДТП с участием грузовика, мотоциклиста и легковушки. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Мария Удовик