В ГАИ Кубани рассказали подробности ДТП в Сочи с двумя пострадавшими детьми

Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе Джубга — Сочи 5 сентября, это девятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Они перевозились без использования автокресел, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла утром 5 сентября. По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» выехал на встречку для обгона и столкнулся с поворачивавшим налево автомобилем EVOLUTE. За рулем последнего находился 49-летний мужчина. Отечественный автомобиль после удара продолжил движение и врезался в металлическое дорожное ограждение.

Пострадали водитель «Лады» и трое его пассажиров — 35-летняя женщина и два ребенка. Всех их госпитализировали. Водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В ГАИ напомнили, что выезд на встречку является самой распространенной причиной ДТП, при которых гибнут и получают тяжелые травмы участники дорожного движения.

Вячеслав Рыжков