В выходные в Удмуртии ожидаются ясная погода и потепление до 26 градусов

Ясная погода и потепление до 26°С прогнозируются в Удмуртии в выходные. В ночные и утренние часы отметится туман, температурный фон установится выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В субботу, 7 сентября, ночная температура воздуха составит до 9-14°С, дневная — до 19-24°С. В ночь на воскресенье, 8 сентября, столбик термометра покажет до 8-13°С. Днем в этот день воздух прогреется до 21-26°С.

В начале следующей недели сохранятся ясная погода и туманы. По ночам температура воздуха ожидается в пределах 7-12°С, днем — в районе 20-25°С.

Предварительно, к середине недели температурный фон не изменится.