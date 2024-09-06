В ноябре отремонтируют участок федеральной трассы А-149 в Сочи

На участке федеральной трассы А-149, который соединяет Адлер и Красную Поляну, стартовал последний этап ремонта, который планируют завершить к ноябрю. Работы будут проводить с 9 сентября с организацией реверсивного движения, сообщает ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На этом этапе дорожные службы сосредоточатся на замене изношенных слоев дорожного покрытия и восстановлении инфраструктуры. В рамках госконтракта предусмотрели не только работы по обновлению основания дороги, но и восстановление водопропускных труб, гидрорегуляционных сооружений, а также установку барьерного и перильного ограждения.

Специалисты планируют отремонтировать тротуары и нанести новую разметку. Все работы должны завершить к 1 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что запланированные работы по улучшению состояния федеральных трасс начнутся на следующей неделе. С 15 сентября, в воскресенье, стартует капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже, расположенного вблизи поселка Зубова Щель в Лазаревском районе.

Мария Удовик