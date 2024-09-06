В каждом втором лагере в Удмуртии нашли нарушения санитарного законодательства

Нарушения санитарного законодательства зафиксировали в 289 лагерях этим летом. Это каждая вторая оздоровительная организация или 54,5% от всех функционирующих в регионе, подсчитал «Ъ-Удмуртия». Летом в лагерях отдохнули свыше 58 тыс. детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В лагерях, где зафиксировали нарушения, допускали сотрудников с неполным прохождением медосмотра, не соблюдали сроки и условиях хранения продуктов, требования к содержанию площадок для сбора мусора и нормы площади на одного ребенка. Некоторых детей принимали в пришкольный лагерь с неправильно оформленной справкой.

По итогам проверок было составлено 42 протокола об административном правонарушении, вынесено 47 постановлений о назначении штрафа на общую сумму 478 тыс. руб.

Суды приостановили деятельность четырех пришкольных лагерей в Шарканском, Воткинском и Глазовском районах. Было возбуждено одно уголовное дело.