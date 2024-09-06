Нефтяники в Удмуртии могут получить право обустраивать скважины без разрешения
В Удмуртии хотят позволить проводить без разрешения работы, связанные с обустройством и эксплуатацией буровых скважин. Копия соответствующего законопроекта и пояснительной записки в распоряжении «Ъ-Удмуртия». Документ рассмотрела постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета республики.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Сейчас выдача разрешения не требуется для строительства и реконструкции буровых скважин. Однако часто для эксплуатации нефтепромысловых объектов и оборудования требуются оперативные работы по их обустройству, указывается в пояснительной записке. На такую деятельность требуется получать разрешение.
Авторы законопроекта предлагают позволить проводить работы по обустройству буровых скважин без разрешения организациям, которые занимаются добычей углеводородного сырья по лицензии, в пределах лицензионных участков.
Документ предлагает установить список объектов капитального строительства, на которые не потребуется разрешение. Среди прочего, к ним относятся нефтегазосборы и водоводы, автоматизированная замерная установка, блок-гребенка замера жидкости, трансформаторные подстанции классом напряжения свыше 35 кВ, опоры освещения.
Также к объектам капстроительства хотят отнести внутриплощадочные проезды и внутрипромысловые дороги, не примыкающие к дорогам общего назначения и не используемые населением.
Внести изменения предложил генеральный директор ПАО «Удмуртнефть» Андрей Топал, сообщает пресс-служба Госсовета республики.