Нефтяники в Удмуртии могут получить право обустраивать скважины без разрешения

В Удмуртии хотят позволить проводить без разрешения работы, связанные с обустройством и эксплуатацией буровых скважин. Копия соответствующего законопроекта и пояснительной записки в распоряжении «Ъ-Удмуртия». Документ рассмотрела постоянная комиссия по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сейчас выдача разрешения не требуется для строительства и реконструкции буровых скважин. Однако часто для эксплуатации нефтепромысловых объектов и оборудования требуются оперативные работы по их обустройству, указывается в пояснительной записке. На такую деятельность требуется получать разрешение.

Авторы законопроекта предлагают позволить проводить работы по обустройству буровых скважин без разрешения организациям, которые занимаются добычей углеводородного сырья по лицензии, в пределах лицензионных участков.

Документ предлагает установить список объектов капитального строительства, на которые не потребуется разрешение. Среди прочего, к ним относятся нефтегазосборы и водоводы, автоматизированная замерная установка, блок-гребенка замера жидкости, трансформаторные подстанции классом напряжения свыше 35 кВ, опоры освещения.

Также к объектам капстроительства хотят отнести внутриплощадочные проезды и внутрипромысловые дороги, не примыкающие к дорогам общего назначения и не используемые населением.

Внести изменения предложил генеральный директор ПАО «Удмуртнефть» Андрей Топал, сообщает пресс-служба Госсовета республики.