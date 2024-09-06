Сотрудники ГАИ в Сириусе за неделю выявили 24 нарушения мотоциклистами

За неделю сотрудники Госавтоинспекции в Сириусе выявили 24 нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта. Чаще всего мотоциклисты ездили без шлема, сообщает пресс-служба полиции федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По четыре постановления вынесли за нарушение требований дорожных знаков и разметки и за движение по тротуару, также четыре протокола выписали за управление транспортным средством без соответствующей категории в правах. В шести случаях мотоциклистов оштрафовали за езду без шлема. Один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В ГАИ отметили, что уделяют особое внимание важности соблюдения скоростного режима. Также следят за использованием мотоциклистами защитной экипировки.

Ранее власти Сочи рассказывали, что за лето на курорте эвакуировали почти 1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями. На спецстоянки забрали 950 машин, а также 106 мопедов и 16 мотоциклов.

Вячеслав Рыжков