IT-компания в Сочи ищет UX-дизайнера с зарплатой от 150 тысяч рублей

IT-компания в Сочи ищет UX-дизайнера, который может зарабатывать от 150 тыс. руб. В обязанности входит разработка концепции пользовательских интерфейсов, что требует опыта в UX/UI дизайне и знание ERP-систем. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Сочи также ищут врача-стоматолога с доходом от 300 тыс. до 350 тыс. руб. Кандидаты должны обладать современными навыками лечения зубов и опытом работы не менее трех лет, а также быть готовы к ведению медицинской документации.

В агентстве недвижимости требуется мастер презентаций с зарплатой до 250 тыс. руб. Сотрудник должен будет организовывать брокер-туры и проводить презентации жилых комплексов. Опыт работы с новостройками и отличные навыки публичных выступлений станут важными преимуществами для соискателей.

Для тех, кто работает с металлом, в Адлере открыта вакансия маляра порошковой покраски с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. руб. От кандидата требуют опыт работы от одного года и навыки подготовки металла к окрашиванию.

Ресторан на Красной Поляне ищет маркетолога с зарплатой от 140 тыс. руб. Сотруднику нужно будет разрабатывать стратегии бренд-маркетинга и PR-продвижение, при этом требуется опыт работы в маркетинге от трех лет и наличие контактов в СМИ.

Мария Удовик