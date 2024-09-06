Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии проиграли во втором матче сезона

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл во втором домашнем матче сезона московской «Звезде». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Москвичи открыли счет на 38-й минуте, к концу второго периода ижевская команда сравняла счет, однако в начале третьего периода гости вновь забили гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Мы играли с неплохой, быстрой командой. Первый период сыграли неплохо. Честно сказать, взрослые игроки сегодня не сделали то, чего мы от них просили. Молодые ребята немножко испугались. В общем-то таких больших ошибок не было. Две контратаки, два гола нам забили. С другой стороны, и у нас были неплохие моменты. Но большинство моментов не реализовали. Двигаемся вперед. Команда новая, только строится. Думаю, что все будет хорошо»,— сказал по итогам игры главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер, его слова приводит пресс-служба клуба.

7 сентября «Ижсталь» будет принимать питерский клуб «Динамо СПб». Напомним, первый матч сезона закончился для команды из Удмуртии победой.