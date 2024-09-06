Для спасения Тони Худяковой не хватает 943 967 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «После удаления части тонкого кишечника у Тони сформировался синдром короткой кишки. Длины кишечника недостаточно для усвоения обычного детского питания. Мы наладили малышке систему парентерального (внутривенного) питания, постепенно ввели прикорм смесями, но пока основное питание Тоня получает внутривенно. Состояние девочки стабилизировалось, она начала прибавлять в весе. Мы выписали Тоню домой с запасом препаратов и парентерального питания на месяц, но лечение ей предстоит длительное. Только так девочка сможет нормально расти и развиваться».

Стоимость лекарств, внутривенного питания на полгода и расходных материалов для его введения — 1 727 967 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 700 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 943 967 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тоню Худякову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Тониной мамы — Анастасии Сергеевны Худяковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).