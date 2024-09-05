После двойного ДТП на трассе Джубга—Сочи мотоциклиста госпитализировали

В среду, 4 сентября, около 18:00 на 155-м км трассы Джубга—Сочи в Лазаревском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний мотоциклист. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал со второстепенной дороги на главную, нарушая ПДД, и столкнулся с мотоциклом Procida CB 300F. В это время за рулем двухколесного транспорта был 18-летний водитель.

После столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 40-летний водитель. Мотоциклиста госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в одном из тоннелей на Дублере Курортного проспекта в Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. По факту аварии между иномаркой и отечественным авто проводят проверку.

Мария Удовик