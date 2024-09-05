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Коммерсантъ FM
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Претенденты на «Золотой мяч»

  • Джуд Беллингем (Англия, «Реал»),
  • Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»),
  • Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»),
  • Федерико Вальверде (Уругвай; «Реал»),
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»),
  • Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»),
  • Гранит Джака (Швейцария, «Байер»),
  • Тони Кроос (Германия, «Реал»),
  • Винисиус (Бразилия, «Реал»),
  • Дани Ольмо (Испания, «Барселона»),
  • Флориан Вирц (Германия, «Байер»),
  • Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»),
  • Матс Хуммельс (Германия, «Рома»),
  • Родри (Испания, «Манчестер Сити»),
  • Гарри Кейн (Англия, «Бавария»),
  • Деклан Райс (Англия, «Арсенал»),
  • Витинья (Португалия, ПСЖ),
  • Коул Палмер (Англия, «Челси»),
  • Дани Карвахаль (Испания, «Реал»),
  • Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»),
  • Букайо Сака (Англия, «Арсенал»),
  • Хакан Чальханоглу (Турция, «Интер»),
  • Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»),
  • Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»),
  • Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»),
  • Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»),
  • Тони Рюдигер (Германия, «Реал»),
  • Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер»).

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