Претенденты на «Золотой мяч»

- Джуд Беллингем (Англия, «Реал»),
- Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»),
- Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»),
- Федерико Вальверде (Уругвай; «Реал»),
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»),
- Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»),
- Гранит Джака (Швейцария, «Байер»),
- Тони Кроос (Германия, «Реал»),
- Винисиус (Бразилия, «Реал»),
- Дани Ольмо (Испания, «Барселона»),
- Флориан Вирц (Германия, «Байер»),
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»),
- Матс Хуммельс (Германия, «Рома»),
- Родри (Испания, «Манчестер Сити»),
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»),
- Деклан Райс (Англия, «Арсенал»),
- Витинья (Португалия, ПСЖ),
- Коул Палмер (Англия, «Челси»),
- Дани Карвахаль (Испания, «Реал»),
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»),
- Букайо Сака (Англия, «Арсенал»),
- Хакан Чальханоглу (Турция, «Интер»),
- Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»),
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»),
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»),
- Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»),
- Тони Рюдигер (Германия, «Реал»),
- Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер»).
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