Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суда загрузят инвестициями

На поддержание и развитие ОСК может уйти более 2 трлн рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), перешедшая под управление ВТБ, потребует более 2 трлн руб. Средства необходимы на покрытие дефицита и развитие, включая строительство новой верфи для крупнотоннажных судов во Владивостоке. Аналитики видят риски реализации проекта в нехватке кадров в регионе.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Поддержание и развитие ОСК потребует более 2 трлн руб., следует из заявления главы ВТБ Андрея Костина в кулуарах ВЭФ. По его словам, 1,029 трлн руб. пойдут на покрытие дефицита средств ОСК на горизонте до 2030 года. Деньги необходимы на финансирование деятельности, погашение обязательств, кредитов, не обеспеченных продукцией. «Это средства, необходимые на достройку убыточных заказов»,— отметил господин Костин. Сопоставимая сумма, по его оценке, пойдет на развитие ОСК.

ВТБ получил ОСК, более 40 предприятий которой формируют основную часть судостроительного комплекса РФ, в доверительное управление в 2023 году. Вскоре Андрей Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в бюджете корпорации (см. “Ъ” от 11 сентября 2023 года). Тогда он оценивал объем необходимых вливаний в судостроительную промышленность РФ в 0,5–1 трлн руб. за пять-семь лет. Но в итоге только ОСК потребовала в два раза больше.

Из затрат на развитие ОСК примерно $5 млрд (448,5 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу) планируется направить на строительство верфи во Владивостоке, в бухте Промежуточная.

Оценка предварительная, основанная на аналогичных проектах, без детальной проработки. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что строительство начнется в конце 2025 года. Работы займут шесть лет, уточнял господин Костин. По его словам, верфь позволит производить танкеры и газовозы, но в первую очередь займется выпуском контейнеровозов и балкеров — торговых судов размером до 300 м. Также рассматривается модернизация четырех верфей в Санкт-Петербурге.

ОСК потребуется больше верфей и денег

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предупреждает, что на Дальнем Востоке «критический дефицит» кадров. Раньше рассматривалась возможность релокации в регион сотрудников машиностроительных предприятий, но сегодня, с высокой востребованностью людей в оборонном секторе, это стало невозможно, говорит он. Более того, продолжает эксперт, даже за те «скудные» кадры новая верфь будет конкурировать со «Звездой», что не на пользу ни одному из предприятий. По словам господина Бурмистрова, новая верфь может стать успешной при вводе ближе к 2030 году, когда ситуация в экономике изменится. В Санкт-Петербурге, по его мнению, наиболее надежный проект в среднесрочной перспективе — строительство второго сухого дока на Балтийском заводе.

По словам Андрея Костина, одним из источников финансирования деятельности ОСК будут дивиденды ВТБ, в том числе по привилегированным акциям, в адрес государства, по которым уже принято решение направлять целевым образом на докапитализацию компании. ВТБ выплатил в 2020 году 32,7 млрд руб. дивидендов. По итогам 2021 года банк планировал направить на них 50% чистой прибыли, которая тогда составляла 327,4 млрд руб. Но после попадания банка под санкции правительство предписало ВТБ отказаться от дивидендов, которые с тех пор не выплачивались. В кулуарах ВЭФ господин Костин заявил, что, хотя у ВТБ «есть желание» выплатить дивиденды за 2024 год, у банка есть обязательство перед ЦБ «придерживать дивиденды, чтобы быстрее наращивать капитальную базу», потерянную в результате санкций в 2022 году.

Планируется для финансирования ОСК и ряд внебюджетных источников, включая средства самого ВТБ, добавил глава ВТБ.

Как отмечает Андрей Костин, с учетом того что в ближайшие пять-семь лет РФ будет строить суда дороже, чем Китай, «прежде всего» нужно подумать о государственном стимулировании спроса — субсидировании лизинга, возможно, с использованием средств ФНБ. Глава ВТБ также не исключил протекционистских мер, «на первой стадии по крайней мере», которые сделают «несколько более затратным использование зарубежных судов».

Наталья Скорлыгина, Владивосток

Фотогалерея

ВЭФ-2024

Предыдущая фотография
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гость форума с газетой «Ъ»

Гость форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 39

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гость форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих (слева) и министр культуры РФ Ольга Любимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (в центре) и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зампредседателя КНР Хань Чжэн, телеведущая Александра Суворова и президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Трансляция выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на сессии «Ресурсы для будущего»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление сводного хора Владивостокской епархии в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Смотреть

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...