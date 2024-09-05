Суда загрузят инвестициями

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), перешедшая под управление ВТБ, потребует более 2 трлн руб. Средства необходимы на покрытие дефицита и развитие, включая строительство новой верфи для крупнотоннажных судов во Владивостоке. Аналитики видят риски реализации проекта в нехватке кадров в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Поддержание и развитие ОСК потребует более 2 трлн руб., следует из заявления главы ВТБ Андрея Костина в кулуарах ВЭФ. По его словам, 1,029 трлн руб. пойдут на покрытие дефицита средств ОСК на горизонте до 2030 года. Деньги необходимы на финансирование деятельности, погашение обязательств, кредитов, не обеспеченных продукцией. «Это средства, необходимые на достройку убыточных заказов»,— отметил господин Костин. Сопоставимая сумма, по его оценке, пойдет на развитие ОСК.

ВТБ получил ОСК, более 40 предприятий которой формируют основную часть судостроительного комплекса РФ, в доверительное управление в 2023 году. Вскоре Андрей Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в бюджете корпорации (см. “Ъ” от 11 сентября 2023 года). Тогда он оценивал объем необходимых вливаний в судостроительную промышленность РФ в 0,5–1 трлн руб. за пять-семь лет. Но в итоге только ОСК потребовала в два раза больше.

Из затрат на развитие ОСК примерно $5 млрд (448,5 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу) планируется направить на строительство верфи во Владивостоке, в бухте Промежуточная.

Оценка предварительная, основанная на аналогичных проектах, без детальной проработки. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что строительство начнется в конце 2025 года. Работы займут шесть лет, уточнял господин Костин. По его словам, верфь позволит производить танкеры и газовозы, но в первую очередь займется выпуском контейнеровозов и балкеров — торговых судов размером до 300 м. Также рассматривается модернизация четырех верфей в Санкт-Петербурге.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предупреждает, что на Дальнем Востоке «критический дефицит» кадров. Раньше рассматривалась возможность релокации в регион сотрудников машиностроительных предприятий, но сегодня, с высокой востребованностью людей в оборонном секторе, это стало невозможно, говорит он. Более того, продолжает эксперт, даже за те «скудные» кадры новая верфь будет конкурировать со «Звездой», что не на пользу ни одному из предприятий. По словам господина Бурмистрова, новая верфь может стать успешной при вводе ближе к 2030 году, когда ситуация в экономике изменится. В Санкт-Петербурге, по его мнению, наиболее надежный проект в среднесрочной перспективе — строительство второго сухого дока на Балтийском заводе.

По словам Андрея Костина, одним из источников финансирования деятельности ОСК будут дивиденды ВТБ, в том числе по привилегированным акциям, в адрес государства, по которым уже принято решение направлять целевым образом на докапитализацию компании. ВТБ выплатил в 2020 году 32,7 млрд руб. дивидендов. По итогам 2021 года банк планировал направить на них 50% чистой прибыли, которая тогда составляла 327,4 млрд руб. Но после попадания банка под санкции правительство предписало ВТБ отказаться от дивидендов, которые с тех пор не выплачивались. В кулуарах ВЭФ господин Костин заявил, что, хотя у ВТБ «есть желание» выплатить дивиденды за 2024 год, у банка есть обязательство перед ЦБ «придерживать дивиденды, чтобы быстрее наращивать капитальную базу», потерянную в результате санкций в 2022 году.

Планируется для финансирования ОСК и ряд внебюджетных источников, включая средства самого ВТБ, добавил глава ВТБ.

Как отмечает Андрей Костин, с учетом того что в ближайшие пять-семь лет РФ будет строить суда дороже, чем Китай, «прежде всего» нужно подумать о государственном стимулировании спроса — субсидировании лизинга, возможно, с использованием средств ФНБ. Глава ВТБ также не исключил протекционистских мер, «на первой стадии по крайней мере», которые сделают «несколько более затратным использование зарубежных судов».

Наталья Скорлыгина, Владивосток