Загородные дома в Сочи с начала года подорожали на 8%

За год средняя стоимость загородных домов в Сочи выросла на 14%. С начала 2024 года такая недвижимость на курорте выросла в цене на 8%, пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на исследование «Циан. Аналитики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе текущего года средняя стоимость загородных домов в Сочи составила 54,1 млн руб. В начале года цены были на уровне 50,2 млн руб. В 2023 году средняя стоимость составляла порядка 47,3 млн руб.

Замдиректора по первичному рынку и зарубежной недвижимости ЖИЦ «Каян» Инна Грибанова объяснила, что рост цен связан с высоким уровнем спроса. Также эксперт заявила, что рынок квартир «перегрет», а земли под застройку на курорте не так много, в том числе это касается ИЖС. На рост цен влияет также труднодоступность заграничных курортов, считает госпожа Грибанова.

«На сегодня из всех курортов Краснодарского края Сочи, наверное, больше всех приближен к заграничным курортам, куда привыкли летать наши соотечественники. Сейчас мало кто выезжает за границу, и те, кто привык к хорошему уровню отдыха, едут в Сочи и приобретают там недвижимость»,— рассказала спикер.

По мнению эксперта, рост цен на ИЖС продолжится. Это, в частности, объясняется смещением предпочтений покупателей с квартир в пользу домов.

Вячеслав Рыжков