Спасатели в горах Сочи помогли туристу, которого укусила гадюка

В горах Сочи туриста укусила змея. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте 2,3 тыс. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ

Предположительно, турист подвергся атаке гадюки. Ему потребовалась помощь. Помог пострадавшему медицинский работник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На внедорожнике пострадавшего 38-летнего мужчину вывезли из горно-лесной местности и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что с 26 августа по 1 сентября сочинские спасатели спасли 19 человек. Сотрудники «Службы спасения» курорта за неделю совершили 42 выезда. В основном спасатели ликвидировали последствия подтоплений после обильных осадков на курорте.

Вячеслав Рыжков