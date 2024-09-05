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Спасатели в горах Сочи помогли туристу, которого укусила гадюка

В горах Сочи туриста укусила змея. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте 2,3 тыс. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ

Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ

Предположительно, турист подвергся атаке гадюки. Ему потребовалась помощь. Помог пострадавшему медицинский работник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На внедорожнике пострадавшего 38-летнего мужчину вывезли из горно-лесной местности и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что с 26 августа по 1 сентября сочинские спасатели спасли 19 человек. Сотрудники «Службы спасения» курорта за неделю совершили 42 выезда. В основном спасатели ликвидировали последствия подтоплений после обильных осадков на курорте.

Вячеслав Рыжков

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