В Сочи разыскивают хулигана, разбившего стекло автобуса во время драки

В воскресенье, 1 сентября, в Сочи неизвестный разбил стекло автобуса бутылкой. Сейчас правоохранительные органы ищут хулигана, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Днем на остановке «Молодежная» в Сочи произошла драка между несколькими молодыми людьми. Во время конфликта один из участников бросил бутылку в проезжающий автобус, из-за чего стекло транспортного средства разбилось. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал, однако рейс пришлось отменить. Поврежденное транспортное средство отправили на ремонт.

Заявление в полицию уже подали. Сейчас правоохранительные органы активно занимаются расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали молодого человека, который разбил локтем боковое стекло автобуса. Правоохранительные органы уточнили, что хулигану грозит штраф или до 15 суток ареста.

Мария Удовик