В Сочи разыскивают хулигана, разбившего стекло автобуса во время драки
В воскресенье, 1 сентября, в Сочи неизвестный разбил стекло автобуса бутылкой. Сейчас правоохранительные органы ищут хулигана, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Днем на остановке «Молодежная» в Сочи произошла драка между несколькими молодыми людьми. Во время конфликта один из участников бросил бутылку в проезжающий автобус, из-за чего стекло транспортного средства разбилось. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал, однако рейс пришлось отменить. Поврежденное транспортное средство отправили на ремонт.
Заявление в полицию уже подали. Сейчас правоохранительные органы активно занимаются расследованием инцидента.
Ранее сообщалось, что в Сочи задержали молодого человека, который разбил локтем боковое стекло автобуса. Правоохранительные органы уточнили, что хулигану грозит штраф или до 15 суток ареста.