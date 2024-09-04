Пьяного водителя со свертком гашиша задержали в Сочи
Сочинские полицейские задержали нетрезвого водителя со вертком гашиша в Хостинском районе курорта. Сотрудники ДПС остановили «Мерседес» на Зеленой роще, сообщает пресс-служба УВД курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За рулем иномарки находился 36-летний мужчина. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался. На вопрос полицейских, везет ли он с собой что-то запрещенное, мужчина вытащил из сумки сверток с веществом, похожим на гашиш.
Вещество отправили на экспертизу. В отношении приезжего составили административный протокол, водителя поместили в камеру для задержанных. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось о ДТП в Сириусе, в котором пострадал мотоциклист. Он столкнулся с отечественным автомобилем.