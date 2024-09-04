Сочинский спортсмен с ПОДА выступит на чемпионате России по стрельбе из лука

В городе Алексин Тульской области проходит чемпионат России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. От Краснодарского края на соревнованиях выступают семь человек, в том числе сочинский спортсмен, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Состязания продлятся до 8 сентября. Среди прочих на соревнованиях представлять Кубань также будет участник СВО Николай Бондаренко.

«Мы желаем ребятам удачи. Верим в наших спортсменов»,— сказал министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В стрельбе из блочного типа лука Кубань представит Юлия Алексеева из Красноармейского района. Остальные спортсмены выступят с классическими типами лука. Это Маргарита Сидоренко, Светлана Баранцева, Делшоджон Худайбердиев из Новороссийска, Дарья Ларионова из Геленджика, Николай Бондаренко из Краснодара и Александр Маклаков из Сочи.

Ранее стало известно, что теннисистка из Сочи одержала победу на международных соревнованиях в Сербии. Она была единственной представительницей Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков