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Сочинский спортсмен с ПОДА выступит на чемпионате России по стрельбе из лука

В городе Алексин Тульской области проходит чемпионат России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. От Краснодарского края на соревнованиях выступают семь человек, в том числе сочинский спортсмен, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Состязания продлятся до 8 сентября. Среди прочих на соревнованиях представлять Кубань также будет участник СВО Николай Бондаренко.

«Мы желаем ребятам удачи. Верим в наших спортсменов»,— сказал министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В стрельбе из блочного типа лука Кубань представит Юлия Алексеева из Красноармейского района. Остальные спортсмены выступят с классическими типами лука. Это Маргарита Сидоренко, Светлана Баранцева, Делшоджон Худайбердиев из Новороссийска, Дарья Ларионова из Геленджика, Николай Бондаренко из Краснодара и Александр Маклаков из Сочи.

Ранее стало известно, что теннисистка из Сочи одержала победу на международных соревнованиях в Сербии. Она была единственной представительницей Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

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