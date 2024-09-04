Скандальные заявления Дмитрия Кулебы

В мае 2022 года немецкая газета Die Welt сообщила, что на переговорах с министром обороны Германии Кристиной Ламберхт Дмитрий Кулеба «по-настоящему рассердился», требуя ускорить поставки боеприпасов. Украинский министр заявил, что это «неправильно», «объявлять о чем-то, зная, что боеприпасов нет».

В августе 2022 года Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» (Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом) выступил с критикой в адрес Вашингтона: «Мы знаем, что США в разные годы не всегда принимали правильные решения. Помните, скандал с «Кольчугой» (станция радиотехнической разведки.— “Ъ”), которую так и не нашли, но Америка всех убеждала, что Украина продала "Кольчугу" в Ирак, химическое оружие в Ираке, которое так и не нашли».

В июле 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной союзникам за поставки военной техники. «Знаете ли, мы не Amazon»,— рассказал господин Уоллес. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против того, чтобы Великобритания стала аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок вооружения Киеву.

В сентябре 2023 года в ответ на отказ главы МИД Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus Дмитрий Кулеба заявил: «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время».

В августе 2024 года, выступая на форуме в польском городе Ольштын, в ответе на вопрос о Волынской резне Дмитрий Кулеба напомнил, что в рамках операции «Висла» в район Ольштына были переселены украинцы с «украинских территорий». В действительности переселение шло с территорий, которые находятся в границах Польши. Его слова вызвали критику польского премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Позже МИД Украины выпустил заявление, где уточнил, что господин Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше.