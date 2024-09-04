В Сириусе мотоциклист пострадал в ДТП с отечественным автомобилем

Ночью в среду, 4 сентября, в Сириусе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Он столкнулся с отечественным автомобилем на пятом км участка автодороги А-147 около 1:00, сообщает пресс-служба полиции федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД по Сириусу Фото: пресс-служба ОМВД по Сириусу

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в ехавший впереди в попутном направлении мотоцикл Yamaha. За рулем последнего находился 35-летний мужчина, он получил травмы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Джубга — Сочи. Здесь иномарка въехала в грузовик. Обе машины получили повреждения, однако водители не пострадали. Из-за аварии на участке собрались пробки, полицейские организовали реверсивное движение по трассе.

Вячеслав Рыжков