На восьми улицах Екатеринбурга будет запрещена парковка
В Екатеринбурге запретят парковку на восьми улицах. Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как уточнили в мэрии, знаки будут установлены на следующих улицах:
- Раевского, от улицы Комвузовской до улицы Блюхера;
- Белинского, от улицы Большакова до улицы Тверитина;
- Красноуфимская, от улицы Репина до улицы Викулова;
- Красных Зорь, от улицы Торфорезов до улицы Рабочих;
- Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;
- Савкова, от улицы Косотурской до улицы Хрустальногорской;
- Алтайская, от улицы Рощинской до улицы Якутской;
- Расковой, от улицы Хасановской до улицы Советских Женщин.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на протяжении всей улицы Чекистов в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку. По данным администрации, запрет связан со строительством жилого дома.