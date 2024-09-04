На восьми улицах Екатеринбурга будет запрещена парковка

В Екатеринбурге запретят парковку на восьми улицах. Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уточнили в мэрии, знаки будут установлены на следующих улицах:

Раевского, от улицы Комвузовской до улицы Блюхера;

Белинского, от улицы Большакова до улицы Тверитина;

Красноуфимская, от улицы Репина до улицы Викулова;

Красных Зорь, от улицы Торфорезов до улицы Рабочих;

Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;

Савкова, от улицы Косотурской до улицы Хрустальногорской;

Алтайская, от улицы Рощинской до улицы Якутской;

Расковой, от улицы Хасановской до улицы Советских Женщин.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на протяжении всей улицы Чекистов в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку. По данным администрации, запрет связан со строительством жилого дома.

Анастасия Таначева