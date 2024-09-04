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На восьми улицах Екатеринбурга будет запрещена парковка

В Екатеринбурге запретят парковку на восьми улицах. Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность

Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новые знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят для того, чтобы повысить безопасность и обеспечить пропускную способность

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уточнили в мэрии, знаки будут установлены на следующих улицах:

  • Раевского, от улицы Комвузовской до улицы Блюхера;
  • Белинского, от улицы Большакова до улицы Тверитина;
  • Красноуфимская, от улицы Репина до улицы Викулова;
  • Красных Зорь, от улицы Торфорезов до улицы Рабочих;
  • Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;
  • Савкова, от улицы Косотурской до улицы Хрустальногорской;
  • Алтайская, от улицы Рощинской до улицы Якутской;
  • Расковой, от улицы Хасановской до улицы Советских Женщин.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на протяжении всей улицы Чекистов в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку. По данным администрации, запрет связан со строительством жилого дома.

Анастасия Таначева

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