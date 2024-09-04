Ребрендинг салонов T2 в Свердловской области завершится до конца года

В связи со сменой названия сотового оператора Tele2 на T2 до конца года будет проведен ребрендинг его розничной сети в Свердловской области. «Т2 на Урале вводит новую айдентику и переоформляет розничную сеть согласно плану. До конца года в Свердловской области оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе макрорегиона «Урал» T2, не став уточнять количество салонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О смене названия и ребрендинге сотовый оператор объявил утром 4 сентября. «Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора. Новый бренд сохраняет преемственность с наследием компании, соответствует новому содержанию и ориентирован на будущие цели — стать номером один на рынке мобильной связи»,— говорится в сообщении.

Шведский концерн Tele2 начал свою деятельность в России в 2003 году. В марте 2013 года компанию «Tele2 Россия» приобрел ВТБ с условием, что сможет использовать бренд Tele2 еще в течение десяти лет. В 2020 году мобильный оператор перешел под контроль «Ростелекома». Сотовая компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». Занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.

Николай Яблонский