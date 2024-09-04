Очередную партию гуманитарного груза отправили из Сочи в Курскую область

В Сочи собрали и отправили в Курскую область очередную партию гуманитарного груза. К сбору помощи в этот раз присоединились духовенство и прихожане Сочинской епархии, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Курянам передали продукты питания, предметы гигиены и постельные принадлежности. Груз доставят в центр комплексной социальной помощи в Свято-Троицком монастыре города Курска.

В мэрии напомнили, что в городе продолжают собирать помощь для жителей Курской области в семи пунктах. Их адреса указаны на сайте администрации.

Предыдущую партию груза — 20 тонн — отправили из Сочи в начале недели. Это была пятая партия помощи, собранная на территории курорта. Всего на тот момент в городе собрали 85 тонн гуманитарной помощи.

Вячеслав Рыжков