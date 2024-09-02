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Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Сочи в Курскую область

Из Сочи в Курскую область отправили еще 20 тонн гуманитарной помощи. Это уже пятая партия груза, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Курянам доставят продукты питания с длительным сроком хранения, питьевую воду, медикаменты и иные товары первой необходимости. Груз отправили со склада в Дагомысе в Курский государственный цирк, где расположен пункт приема, сортировки и выдачи гуманитарной помощи.

Всего из Сочи в Курскую область отправили уже 85 тонн гуманитарной помощи. В его сборе помогали горожане, волонтеры, общественники, различные организации и чиновники. В мэрии напомнили, что на территории города продолжают работать семь пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса размещены на сайте администрации.

На прошлой неделе из Сочи также отправили 20 тонн гуманитарного груза в Курскую область. В нее вошли продукты, товары первой необходимости.

Вячеслав Рыжков

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