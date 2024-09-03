Иномарка въехала в грузовик на трассе Джубга — Сочи

Во вторник, 3 сентября, в 7:10 на трассе Джубга — Сочи иномарка въехала в грузовик. Оба автомобиля получили механические повреждения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 52-летний водитель Toyota Camry, который ехал в сторону Туапсе, потерял контроль над своим автомобилем на мокрой дороге. В результате неконтролируемого заноса он выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с грузовиком DAF 647511, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Оба водителя не пострадали. Бригада скорой помощи оказала разовую медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Однако авария вызвала затруднения для других участников дорожного движения. Для обеспечения безопасности специалисты организовали реверсивное движение по трассе.

Ранее сообщалось, что на автостраде «Дублер Курортного проспекта» произошло ДТП с участием минивэна и мопеда. Водитель и пассажир двухколесного транспорта получили травмы.

Мария Удовик