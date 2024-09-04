Жительница Челябинска погибла во время пожара в многоквартирном доме

В многоквартирном доме по улице Горького в Челябинске произошел пожар. В результате погибла 48-летняя местная жительница, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел утром 4 сентября. Возгорание площадью 10 кв. м тушили 15 пожарных. Также были использованы четыре автоцистерны и автолестница. К приезду спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Сотрудники МЧС выясняют причины произошедшего. В настоящий момент пожарные занимаются проливкой и разборкой конструкции здания.