В Североуральске в ДТП погибла пожилая пассажирка иномарки

В Свердловской области на 83 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель из-за ДТП погибла 63-летняя пассажирка иномарки, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел вечером 3 сентября. По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Hilux, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял управление и съехал с проезжей части, после чего совершил наезд на опору линии электропередач. Пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда медиков от несовместимых с жизнью травм.

Установлено, что водитель имеет стаж вождения с 2017 года. По факту ДТП проводится расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

Накануне в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Циолковского столкнулись шесть машин. В результате аварии пострадали два человека: пассажиры Toyota Corolla и Kia K5. Их с различными травмами доставили в больницу.

Ирина Пичурина