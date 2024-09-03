В Екатеринбурге произошла авария с участием шести машин

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Циолковского столкнулись шесть машин, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии пострадали два человека: пассажиры Toyota Corolla и Kia K5. Их с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, в Екатеринбурге во время ДТП с иномаркой на 5 км Чусовского тракта из-за наезда погибла женщина-пешеход. По предварительным данным, 68-летняя жительница Екатеринбурга, ехавшая в сторону ул. Металлургов на Toyota Verso, наехала на женщину-пешехода, из-за чего она скончалась на месте из-за полученных травм. Ее личность устанавливается полицией.

Полина Хабарова