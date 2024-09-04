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Давидюк Андрей Павлович

Личное дело

Родился в 1974 году в Альметьевске Республики Татарстан. В 1996 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. В 2011 году — Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Более 15 лет занимал руководящие должности в крупных строительных компаниях.

В 2016 году вошел в совет директоров «Моторики», занимался стратегией, финансами и привлечением инвестиций. В 2019 году стал председателем совета директоров. В 2022 году занял пост генерального директора.

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