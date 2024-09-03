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Бастрыкин потребовал доклад о нападениях подростков-мигрантов в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападениях подростков-мигрантов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Фигуранты, замеченные в употреблении наркотических веществ, нападают на людей и пристают к женщинам, снимая свои действия на камеру, после чего выкладывают видеозаписи в сеть интернет»,— рассказали в СКР.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации по сообщениям СМИ о нападении заместителя директора гимназии на бывшего ученика.

Виталий Красиков

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