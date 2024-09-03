Глава СК запросил доклад из-за нападения замдиректора гимназии в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверки информации по сообщениям СМИ о нападении заместителя директора гимназии на бывшего ученика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

В СМИ появилось видео, на котором замдиректора гимназии уральской столицы применил физическую силу в отношении бывшего ученика. Отмечается, что таким образом мужчина пытался выгнать его из здания.

Сейчас проводится проверка. Александр Бастрыкин потребовал у и. о. руководителя регионального СУ СК Константина Мирошниченко доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Полина Хабарова