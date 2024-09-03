В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ-ХМАО) 24-летний египтянин заключил контракт с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе администрации Югорска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Египтянин заключил в ХМАО контракт с Минобороны РФ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Египтянин заключил в ХМАО контракт с Минобороны РФ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В Россию египтянин переехал в 2020 году, три года учился на программиста в университете в Башкортостане. «Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени — это любовь к России»,— сказал доброволец.

Напомним, в апреле в Ханты-Мансийске бывший военнослужащий США заключил контракт с Минобороны РФ. Военный участвовал в боях за Авдеевку (ДНР). По его словам, он служил в интернациональной бригаде «Пятнашка».

Ранее на СВО погиб бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) Дмитрий Крылов. После перевода на пост управделами мэрии он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод. До этого на СВО погиб сотрудник администрации Лангепаса (ХМАО) Сергей Гертер.

Виталий Красиков