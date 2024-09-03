В Сочи около 100 улиц останутся без электричества из-за плановых работ

В Сочи в связи с проведением внеплановых работ на энергооборудовании временные отключения электроэнергии затронут 105 улиц. Об этом сообщает Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы начнутся 3 сентября и продлятся в течение дня. Из-за ремонта энергооборудования временные отключения электричества затронут как жилые районы, так и дачные массивы.

С 23:00 до 05:00 3 сентября отключение затронет улицы Яна Фабрициуса, Водораздельная. В течение всего дня с 07:00 до 19:00 работы будут продолжаться на других участках, включая СНТ «Каменка» и улицы Пчеловодов, Шаумяна, Транспортная. Полный список можно найти Telegram-канале электросетей.

Мария Удовик