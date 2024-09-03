Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила задержали в Москве

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Его доставили в Свердловскую область для ведения следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девочка пропала 31 августа, ее искали 140 полицейских, а также волонтеры. Сегодня, 3 сентября, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в подвале дома по ул. Юности. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство несовершеннолетнего).По данным СМИ, подозреваемый якобы снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки, в его квартире были обнаружены следы крови.

Для выявления подозреваемого оперуполномоченные изучали записи с камер видеонаблюдения возле ее места жительства, а также записи со всего района. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода преступлениям. В работе сыщики применяли «детектор лжи».

По словам и. о. руководителя областного СКР Константина Мирошниченко, подозреваемого уже доставили к следователю для допроса и иных процессуальных действий. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении обвинения.

Полина Хабарова