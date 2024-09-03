Из Челябинска в Узбекистан отправили 33,4 тыс. цыплят

В Узбекистан из Челябинска отправлена вторая партия цыплят. Более 33,3 тыс. голов птицы поступит в поселок Илонсай Самаркандской области для последующего содержания, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Цыплята родились на предприятии в Еткульском районе Челябинской области. Первая партия птицы была отправлена в марте 2024 года в количество 16 тыс. Инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарно-санитарный осмотр цыплят, проверили сопроводительные документы и условия транспортировки.

Живой груз был отправлен в Узбекистан в самолете через аэропорт Баландино.