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На Чусовском тракте в результате ДТП погиб пешеход

В городе Екатеринбург во время ДТП с иномаркой на 5 км Чусовского тракта из-за наезда погибла женщина-пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 68-летняя жительница Екатеринбурга, ехавшая в сторону ул. Металлургов на Toyota Verso, наехала на женщину-пешехода, из-за чего она скончалась на месте из-за полученных травм. Ее личность устанавливается полицией.

По факту ДТП проводится расследование, в рамках которого будет установлено, где двигался пешеход в момент наезда.

Напомним, в конце августа в Екатеринбурге мотоциклист сбил 12-летнего мальчика на переходе на ул. Бисертской, 1 и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом ноги.

Ирина Пичурина

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