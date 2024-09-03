После отмены льгот жители Челябинской области на 78% реже берут ипотеку

После отмены программы льготной ипотеки в июле резко сократился процент выдачи ипотек на новостройки в Челябинской области. Если в июне жители региона оформили более 2 тыс. кредитов на первичное жилье, в июле их количество сократилось на 78%, до 470 займов. Такие данные приводит портал «Циан».

Средний показатель сокращения выдачи ипотек на новостройки по России — 78%. Больше всего объемы выдачи снизились в Тыве (-91% выдачи кредитов), Вологодской области (-88%) и Башкортостане (-86%). Меньше всего решение правительства сказалось на спросе в Еврейской АО и Якутии (-42% в каждом регионе), а также в Ингушетии (-45%).

Виталина Ярховска