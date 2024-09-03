Адлер и Эстосадок вошли в топ-3 по приросту бронирований летом

В тройке лидеров по росту бронирований в летний сезон 2024 года в России оказались курорты Краснодарского края. Вторую и третью строчки заняли Эстосадок и Адлер в Сочи, говорится в исследовании МТС Travel и платформы Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Наибольший прирост онлайн-бронирований жилья из популярных у путешественников городов показал Геленджик — +82%. В Эстосадке рост составил 72%, в Адлере — 62%. В самом Сочи количество бронирований выросло на 51%.

В целом на морские курорты Краснодарского края пришлось порядка 7% бронирований. Краснодар занял второе место по выгодности размещения — в среднем за проживание в кубанской столице путешественники платили 3,3 тыс. руб. за ночь.

Ранее сообщалось, что в бархатный сезон в Сочи ожидают загрузку отелей более 70%. Особенно высок интерес к санаторно-курортному лечению: более 50 местных санаториев и пансионатов уже забронированы на 90%.

Вячеслав Рыжков