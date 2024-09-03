За фиктивную прописку 28 иностранцев возбудили два уголовных дела в Сочи

В Сочи правоохранительным органам удалось выявить два случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что 55-летний местный житель оказался замешан в фиктивной регистрации 21 иностранца. Нарушитель зарегистрировал приезжих в своем доме на улице Пятигорской. За это мужчина получил денежное вознаграждение.

Также 51-летняя местная жительница прописала девять иностранцев в своей квартире. Сочинка проживает на улице Лермонтова.

В отношении обоих владельцев жилья возбудили уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что с начала года сочинские приставы выдворили за пределы страны более 300 иностранцев. В Центральном районе города поймали 245 приезжих.

Мария Удовик