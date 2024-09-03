Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначили нового руководителя УФНС России по Курганской области

Новым руководителем управления ФНС России по Курганской области стал Александр Терентьев. Информацию подтвердили в пресс-службе надзорного органа.

Александр Терентьев работает в структуре налоговой с 2000 года. С 2019 года был заместителем руководителя управления ФНС по Курганской области. С июля 2024 года исполнял обязанности главы управления.

Предыдущего руководителя управления Марат Сагитуллин назначили главой УФНС России по Свердловской области.

Виталина Ярховска

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...