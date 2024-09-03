Назначили нового руководителя УФНС России по Курганской области

Новым руководителем управления ФНС России по Курганской области стал Александр Терентьев. Информацию подтвердили в пресс-службе надзорного органа.

Александр Терентьев работает в структуре налоговой с 2000 года. С 2019 года был заместителем руководителя управления ФНС по Курганской области. С июля 2024 года исполнял обязанности главы управления.

Предыдущего руководителя управления Марат Сагитуллин назначили главой УФНС России по Свердловской области.

Виталина Ярховска