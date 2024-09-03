Экс-начальник полиции Екатеринбурга Кашигин переходит на работу в мэрию

Бывший начальник полиции Екатеринбурга Александр Кашигин в ближайшее время будет назначен на должность заместителя директора Департамента общественных связей городской администрации, сообщил близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Он станет заместителем Екатерины Форукшиной: будет заниматься взаимодействием мэрии с правоохранительными органами и курировать организацию массовых мероприятий», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что Александр Кашигин уже дал согласие на трудоустройство и в ближайшее время будет официально назначен на должность.

В мэрии «Ъ-Урал» сообщили, что «официальных кадровых решений на этот счет не принято».

Напомним, рапорт об отставке Александр Кашигин подал в мае. Тогда отмечалось, что «органы потеряли большого профессионала».

Мария Шараева