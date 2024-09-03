Директором челябинского управления «Почты России» стал Константин Болдырев

Управление федеральной почтовой связи Челябинской области возглавил Константин Болдырев, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Константин Болдырев работал в банковской сфере с 1991 года, занимал руководящие позиции в челябинских филиалах «Сбербанка» и «Россельхозбанка». С 2018 года был главой областного подразделения банка «Открытие».

На новом месте работы перед Константином Болдыревым поставили задачи по модернизации почтовых отделений, развитию и цифровизации почтово-логистических услуг, повышению качества обслуживания, развитию новых сервисных направлений для населения и бизнеса в регионе.

Виталина Ярховска